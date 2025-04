Pallanuoto il Ferencvaros batte l’RN Savona e i liguri sono fuori dalla Champions League

l’RN Savona, unica squadra italiana impegnata nella Champions League di Pallanuoto maschile, saluta la possibilità di accedere al prossimo atto ad una giornata dal termine.Trasferta durissima oggi per la compagine ligure che era ospite degli ungheresi del Ferencvaros: nella piscina “Komjadi” di Budapest si impongono per 15-11 i magiari.Pronti, via e 5-1 per gli ungheresi che scappano via nel punteggio. La squadra italiana non si abbatte e prova a rimontare, portandosi sul -2 prima degli 8? conclusivi, ma alla fine non c’è nulla da fare. Miglior marcatore Valerio Rizzo con tre reti. Ultimo incontro il 14 maggio per l’RN Savona in casa del Barceloneta. Oasport.it - Pallanuoto: il Ferencvaros batte l’RN Savona e i liguri sono fuori dalla Champions League Leggi su Oasport.it Era l’ultima occasione per provare ad inseguire la Final Four, anche se si sapeva, sin dall’inizio, che sarebbe stata una mission impossible., unica squadra italiana impegnata nelladimaschile, saluta la possibilità di accedere al prossimo atto ad una giornata dal termine.Trasferta durissima oggi per la compagine ligure che era ospite degli ungheresi del: nella piscina “Komjadi” di Budapest si impongono per 15-11 i magiari.Pronti, via e 5-1 per gli ungheresi che scappano via nel punteggio. La squadra italiana non si abe prova a rimontare, portandosi sul -2 prima degli 8? conclusivi, ma alla fine non c’è nulla da fare. Miglior marcatore Valerio Rizzo con tre reti. Ultimo incontro il 14 maggio perin casa del Barceloneta.

