Padre spara al figlio e tenta il suicidio dramma familiare nel Pisano

familiare oggi, 22 aprile, a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, dove un uomo di 63 anni ha sparato al figlio di 37 anni con una pistola, per poi cercare di togliersi la vita. L'episodio si è verificato nel giardino dell'abitazione di famiglia. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale, il Padre in condizioni gravissime, mentre il figlio non sarebbe in pericolo di vita.Lite sfociata nella violenzaSecondo le prime ricostruzioni, la sparatoria sarebbe avvenuta al culmine di un violento litigio tra i due. Il figlio, residente fuori regione, si trovava a casa del Padre per le festività pasquali. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la discussione.I colpi sarebbero stati esplosi con una pistola di piccolo calibro, regolarmente detenuta.

