Otto e mezzo sciacalli sul carro funebre del Papa la pesante accusa di Travaglio

Travaglio ne ha per tutti. Il direttore del Fatto Quotidiano ha lanciato una pesante accusa ai leader politici del mondo che sabato 26 aprile saranno presenti a Roma per assistere ai funerali di Papa Francesco. Ospite a Otto e mezzo, il talk show politico di La7 condotto da Lilli Gruber, il giornalista si è lasciato andare a un duro sfogo."Questo sport, che forse è peggio del salto sul carro del vincitore, il salto sul carro funebre accomuna tutti - ha detto Travaglio -. Se dovessimo confrontare quello che hanno detto e fatto i capi di Stato e di governo che sabato saranno ai funerali e quello che ha detto il Papa e dovessimo escludere tutti quelli che sono incompatibili con ciò che ha detto il Papa, il funerale sarebbe deserto. Tutto normale, il Papa era portatore di un messaggio scandaloso, che è il messaggio del Vangelo.

