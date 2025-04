Ottanta anni fa la Liberazione dal nazifascismo le iniziative della Regione per celebrarla

iniziative per “non dimenticare” e ribadire il valore fondativo della Resistenza e della lotta contro il nazifascismo. L’Emilia-Romagna si riunisce per celebrare l’80esimo anniversario della Liberazione e con esso le. Bolognatoday.it - Ottanta anni fa la Liberazione dal nazifascismo: le iniziative della Regione per celebrarla Leggi su Bolognatoday.it Un manifesto celebrativo, un concerto gratuito dell’Orchestra Toscanini e tanteper “non dimenticare” e ribadire il valore fondativoResistenza elotta contro il. L’Emilia-Romagna si riunisce per celebrare l’80esimoversarioe con esso le.

