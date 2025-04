Osteria Gioachino un progetto che vuole valorizzare il territorio e l’immortale genio di Rossini

Osteria dalla Peppa apre oggi il locale dedicato alla cucina locale ed ispirato al Grande Maestro Rossini in Viale Trieste 351 a Pesaro. L'Osteria Gioachino nasce da una passione profonda per la nostra terra, per i suoi sapori autentici e per una tradizione che vogliamo onorare ogni giorno, in ogni piatto. Utilizziamo prevalentemente prodotti agricoli locali e vini del nostro entroterra per dar vita a una cucina locale vera, sincera, ispirata al genio creativo del più illustre pesarese: Gioachino Rossini.Rossini, dopo il successo mondiale delle sue opere, si ritirò a soli 38 anni per dedicarsi a un'altra arte: quella gastronomica. Nella sua casa di Passy, vicino a Parigi, cucinava per ospiti e amici con lo stesso estro che metteva nelle sue composizioni. Liberoquotidiano.it - Osteria Gioachino, un progetto che vuole valorizzare il territorio e l’immortale genio di Rossini Leggi su Liberoquotidiano.it Partendo dalla passione per la ristorazione tradizionale, dopo dodici anni di attività, l’dalla Peppa apre oggi il locale dedicato alla cucina locale ed ispirato al Grande Maestroin Viale Trieste 351 a Pesaro. L'nasce da una passione profonda per la nostra terra, per i suoi sapori autentici e per una tradizione che vogliamo onorare ogni giorno, in ogni piatto. Utilizziamo prevalentemente prodotti agricoli locali e vini del nostro entroterra per dar vita a una cucina locale vera, sincera, ispirata alcreativo del più illustre pesarese:, dopo il successo mondiale delle sue opere, si ritirò a soli 38 anni per dedicarsi a un'altra arte: quella gastronomica. Nella sua casa di Passy, vicino a Parigi, cucinava per ospiti e amici con lo stesso estro che metteva nelle sue composizioni.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti: Osteria Gioachino a Pesaro: Un progetto che vuole valorizzare il territorio e l’immortale genio di Rossini; L’omaggio di Mediaset all’informazione | .it; Cinema: in Campidoglio camera ardente Giuliano Gemma | .it; Radio Zeta Future hits live: numeri milionari sui social, #radiozetaFHL24 primo su X | .it; Musica: domani in Comune Milano presentazione album 'L'artista' di Jannacci | .it.

Gioachino, un progetto che vuole valorizzare il territorio e l’immortale genio di Rossini - Meridiana Notizie – Partendo dalla passione per la ristorazione tradizionale, dopo dodici anni di attività, l’Osteria dalla Peppa apre oggi il locale dedicato alla cucina locale ed ispirato al Grande ... (meridiananotizie.it)

Apre a Pesaro l'Osteria Gioachino, omaggio gastronomico al genio di Rossini - Nel nuovo locale sul mare, la passione per la cucina incontra l'eredità creativa del compositore: un viaggio nei sapori che Rossini amava, tra ricette tramandate, materie prime locali e spirito conviv ... (italiaatavola.net)

a pesaro apre l’osteria gioachino ispirata alla tradizione culinaria di rossini e ai prodotti locali - L’Osteria Gioachino a Pesaro celebra la tradizione gastronomica delle Marche, unendo ricette locali e l’eredità culinaria di Rossini con ingredienti freschi, sostenibilità e un team giovane e motivato ... (gaeta.it)