Osimhen Juve l’obiettivo in attacco non si ferma col Galatasaray Altro gol e numeri clamorosi il VIDEO della rete è già virale

Osimhen Juve, l'obiettivo in attacco non si ferma col Galatasaray: il VIDEO della rete segnata dal nigerianoNon si ferma Osimhen, attaccante accostato al calciomercato Juve. Altra rete col Galatarasay nell'importante sfida di Coppa di Turchia che la squadra di Buruk ha vinto per 5-1 contro il Konyaspor in trasferta.Osimhen is a proper striker. Would you take him or should we go for Delap instead? pic.twitter.com/8rP1Bwljts— Henz (@UTDHenz) April 22, 2025Il Galatasaray vola in finale della competizione confermando il grande stato di forma del bomber nigeriano: 30 reti e 6 assist in 35 partite per il giocatore in prestito dal Napoli.

