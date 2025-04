Operaio travolto da un puntello nel cantiere della scuola

della mattina di oggi l'Operaio di un cantiere è stato travolto da un puntello appoggiato alla parete muraria. L'uomo coinvolto, nato nel 1971 e residente a Treviso, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria. Veneziatoday.it - Operaio travolto da un puntello nel cantiere della scuola Leggi su Veneziatoday.it Infortunio sul lavoro a Gemona del Friuli, in provincia di Udine, dove verso le 11mattina di oggi l'di unè statoda unappoggiato alla parete muraria. L'uomo coinvolto, nato nel 1971 e residente a Treviso, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria.

