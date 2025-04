Ilgiorno.it - Omicidio Ravasio, la perizia sul marito-complice della mantide di Parabiago Marcello Trifone: “È capace d’intendere e di volere”

, 22 aprile 2025 – Un tassello fondamentale si aggiunge all’inchiesta sull’di Fabio, travolto e ucciso anell’agosto scorso. Lapsichiatrica depositata nei giorni scorsi non lascia spazio a dubbi:era pienamentedi intendere e di, anche nel momento in cui si trovava nell’auto insieme a Igor Benedito, figlio di Adilma ed esecutore materiale dell’investimento mortale.La relazione Firmata dalle esperte Laura Ghiringhelli e Marina Carla Verga, la relazione spazza via ogni ipotesi di infermità mentale: "non è affetto da disturbo psichiatrico ascrivibile alla più accreditata e recente nosografia psichiatrica. Il soggetto è in grado di partecipare coscientemente al processo”.Parole nette, che tracciano un quadro chiaro:, exdi Adilma e ora sotto accusa con un ruolo ritenuto determinante, era perfettamente lucido quando Fabioè stato ucciso.