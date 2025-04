Agi.it - Omicidio nel siracusano: confessa il 22enne fermato

Leggi su Agi.it

AGI -Hato ai magistrati della procura di Siracusa di aver accoltellato il sedicenne Nicolas Lucifora il ragazzo di 22 anni di Francofontenelle ore scorse dai carabinieri pervolontario. Sul movente, gli inquirenti non si sbilanciano ma nelle ultime ore, negli ambienti di Francofonte, circola la voce che dietro il delitto, avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 aprile in via Nastro Azzurro, a Francofonte, ci sia un interesse per una stessa donna, una ragazzina di 17 anni. Il giovane indagato, che si trova in carcere, non avrebbe ancora fornito alcuna indicazione, per cui gli investigatori stanno provando a capire se questa ipotesi è realmente concreta. Il ventiduenne è stato sottoposto a un lungo interrogatorio da parte del Procuratore Sabrina Gambino che non ha ancora disposto l'autopsia ma dai primi rilievi del medico legale, autore dell'ispezione cadaverica, sarebbe emerso che il sedicenne e' stato raggiunto da cinque coltellate, una alla schiena e a una gamba e tre al torace.