Omicidio a Milano domani l’interrogatorio di Dawda Bandeh

domani mattina nel carcere di San Vittore. Il presunto omicida era già noto alle forze dell'ordine per precedenti dei precedenti e due denunce per furto sporte nei giorni antecedenti.

omicidio a milano: gambiano fermato per la morte di un domestico filippino nel centro città - Un uomo gambiano di 28 anni è stato fermato per l’omicidio del domestico filippino di 61 anni a Milano; indagini in corso per ricostruire dinamica e motivazioni del delitto avvenuto in una villa. (gaeta.it)

Domestico ucciso a Milano, presunto killer rilasciato qualche ora prima dell'omicidio - (Adnkronos) - Sarà interrogato domani mattina, mercoledì 23 aprile, dal gip nel carcere di San Vittore Dawda Bandeh, il 28enne gambiano fermato per l'omicidio di Angelito Acob Manansala, il domestico ... (msn.com)

Omicidio a Milano, domani l'udienza di convalida del fermo - È in programma domani l'udienza per la convalida del fermo di Dawda Bandeh, il 28enne gambiano accusato di aver ucciso il giorno di Pasqua Angelito Acob Manansala, 61 anni, collaboratore domestico fil ... (ansa.it)