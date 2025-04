Nuovo Papa il pronipote di Giovanni XXIII rompe il silenzio chi vorrebbe come successore di Francesco

Papa Francesco ha riacceso i riflettori su un’eredità spirituale che affonda le radici nel cuore del Novecento. In un momento di lutto e riflessione, le parole di Emanuele Roncalli, giornalista ed ex vaticanista de L’Eco di Bergamo, nonché pronipote di San Giovanni XXIII, offrono una prospettiva unica sulla figura di Jorge Mario Bergoglio e sul futuro della Chiesa cattolica.? (.)L’eredità di Papa Francesco e la nuova sfida per la Chiesaapa Francesco, pur risultando una figura divisiva all’interno del corpo e dell’establishment ecclesiastico, ha avuto il merito indiscusso di unire i fedeli e di restituire voce e dignità alle periferie del mondo e alle categorie più vulnerabili. Il suo pontificato ha saputo parlare il linguaggio della misericordia, dell’inclusione e della prossimità evangelica, anche quando ciò significava rompere con prassi consolidate e toccare nervi scoperti all’interno della Curia. Tvzap.it - Nuovo Papa, il pronipote di Giovanni XXIII rompe il silenzio: chi vorrebbe come successore di Francesco Leggi su Tvzap.it La morte diha riacceso i riflettori su un’eredità spirituale che affonda le radici nel cuore del Novecento. In un momento di lutto e riflessione, le parole di Emanuele Roncalli, giornalista ed ex vaticanista de L’Eco di Bergamo, nonchédi San, offrono una prospettiva unica sulla figura di Jorge Mario Bergoglio e sul futuro della Chiesa cattolica.? (.)L’eredità die la nuova sfida per la Chiesaapa, pur risultando una figura divisiva all’interno del corpo e dell’establishment ecclesiastico, ha avuto il merito indiscusso di unire i fedeli e di restituire voce e dignità alle periferie del mondo e alle categorie più vulnerabili. Il suo pontificato ha saputo parlare il linguaggio della misericordia, dell’inclusione e della prossimità evangelica, anche quando ciò significavare con prassi consolidate e toccare nervi scoperti all’interno della Curia.

Potrebbe interessarti anche:

Notizie raccolte sul web: Papa Francesco, chi sarà il successore? Il pronipote di Giovanni XXIII: Spero sia italiano; Papa Francesco, news su funerali e conclave: domani la salma a San Pietro per la camera ardente, 5 giorni di lutto nazionale; Papa Francesco, diffusa prima immagine della salma: veste liturgica rossa e rosario tra le mani; Marco Roncalli, tra Goldoni e Gozzi duello sul Giubileo. Lo scrittore pronipote di Papa Giovanni XXIII present; I giubilei, la non violenza, No other land: gli eventi a Savona.

Papa Francesco, chi sarà il successore? Il pronipote di Giovanni XXIII: "Spero sia italiano" - Emanuele Roncalli: "Parolin rappresenterebbe la continuità, è veneto come lo era Papa Luciani e i veneti sono molto devoti anche a quel patriarca che sarebbe diventato Giovanni XXIII" ... (msn.com)

Pronipote di Giovanni XXIII, in Francesco semplicità come in lui - "In questi giorni la stampa è tornata ad accostare il nome di Giovanni XXIII a quello di Francesco, un pontefice del Novecento e un pontefice del Terzo Millennio, quasi che ci fosse una sorta di conti ... (msn.com)

Chi sceglierà il nuovo Papa: schede e caratteristiche dei cardinali favoriti e i possibili outsider - Con 135 cardinali elettori da tutto il mondo, il Conclave 2025 riflette una Chiesa globale. Ecco chi sono i possibili successori di Francesco ... (notizie.tiscali.it)