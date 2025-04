Nuovi dazi di oltre il 3000 sui pannelli solari dal Sud est asiatico Scudo contro i sussidi cinesi

dazi doganali fino al 3.521 per cento sui pannelli solari importati dal Sud-est asiatico, per compensare le misure adottate dalla gigante cinese a sostegno della produzione di questa industria nei paesi interessati. Le. Europa.today.it - Nuovi dazi di oltre il 3000% sui pannelli solari dal Sud-est asiatico: "Scudo contro i sussidi cinesi" Leggi su Europa.today.it Gli Stati Uniti stanno pensando a un nuovo modo per colpire la Cina: imporredoganali fino al 3.521 per cento suiimportati dal Sud-est, per compensare le misure adottate dalla gigante cinese a sostegno della produzione di questa industria nei paesi interessati. Le.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da da altre fonti: Nuovi dazi di oltre il 3000% sui pannelli solari dal Sud-est asiatico: Scudo contro i sussidi cinesi; Dazi Usa, Donald Trump prepara tariffe di oltre il 3000% sui pannelli solari del sud-est asiatico; Dazi, le ultime notizie in diretta | Wsj: «Dazi di Trump l'errore peggiore degli ultimi decenni». Fmi riduce le stime del Pil del mondo: 2,8% nel 2025 (-0,5%); Gli Usa sono pronti a mettere dazi di oltre il 3000% su pannelli solari sud-est asiatico: «Sono cinesi»; Dazi, Trump non molla: pronti a +3.000% sui pannelli solari del sud-est asiatico.

Gli Usa sono pronti a mettere dazi di oltre il 3000% su pannelli solari sud-est asiatico: «Sono cinesi» - Gli Stati Uniti stanno per aumentare significativamente i dazi sui prodotti necessari per realizzare impianti di energia solare importati da quattro Paesi del Sud-Est asiatico, con incrementi che in a ... (greenreport.it)

Dazi, le ultime notizie in diretta | Usa pronta a tariffe fino al 3000% sui pannelli solari dal sud-est asiatico - (Luca Angelini) Il presidente Usa, Donald Trump, è tornato lunedì ad attaccare il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell e il risultato sono stati nuovi cali di Borse e dollaro. A Wall Street ... (informazione.it)

Dazi, la Cina risponde subito e il Vietnam fa un accordo - Impone nuovi dazi del 34 per cento sulle merci statunitensi, in risposta a quelli annunciati da Donald Trump. Ma va anche oltre. Vara nuove limitazioni alle esportazioni di terre rare, tra cui il ... (ilmessaggero.it)