Nuove regole agli Oscar 2026 i giurati hanno l8217obbligo di guardare tutti i film candidati

2026 i giurati dell'Academy sono chiamati a giudicare i film candidati agli Oscar solo dopo averli visti tutti. Un cambiamento epocale, che risponde all'esigenza di premiare i titoli in lizza per il loro valore artistico e non per la pomposa campagna promozionale che li accompagna alla cinquina. Leggi su Fanpage.it Daldell'Academy sono chiamati a giudicare isolo dopo averli visti. Un cambiamento epocale, che risponde all'esigenza di premiare i titoli in lizza per il loro valore artistico e non per la pomposa campagna promozionale che li accompagna alla cinquina.

