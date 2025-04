Nuove linee Roomba Combo e Plus Combo la rinascita primaverile di iRobot per una casa pulita ogni giorno In promo da 249 euro

Nuove linee Roomba Combo e Plus Combo portano la primavera in ogni stanza, per una casa pulita con meno fatica e più intelligenza. Dday.it - Nuove linee Roomba Combo e Plus Combo: la rinascita primaverile di iRobot per una casa pulita ogni giorno. In promo da 249 euro Leggi su Dday.it Con svuotamento automatico, panni autopulenti e navigazione avanzata, leportano la primavera instanza, per unacon meno fatica e più intelligenza.

Potrebbe interessarti anche:

Altre testate riportano aggiornamenti: Nuove linee Roomba Combo e Plus Combo: la rinascita primaverile di iRobot per una casa pulita ogni giorno. In promo da 249 euro; IRobot Roomba, i nuovi robot aspirapolvere arrivano in Italia; iRobot: quattro Roomba Combo ideali per pulire la casa; Ecovacs, sconti fino al 50% con Spring Deals: i prodotti in promozione; Roomba Combo 2 Essential è disponibile: caratteristiche e prezzo.

iRobot Roomba Combo j7+ UFFICIALE: pulizie "hands-free" in casa - Il nuovissimo iRobot Roomba Combo j7+ è il robot 2-in-1 più avanzato al mondo ... Il sistema iRobot OS 5.0, inoltre, porta con sé nuove funzionalità ed esperienze digitali in grado di migliorare il ... (telefonino.net)

IRobot Roomba Combo j5, prezzo crollato: solo oggi lo paghi la metà - Il robot aspirapolvere iRobot Roomba j5 è in offerta su Amazon con uno sconto del 53% e risparmi più di 350 euro sul prezzo di listino. Ecco le caratteristiche e le funzionalità. (tecnologia.libero.it)

Sconti e regali per il Roomba più tecnologico di sempre: guardate che prezzo! - Le capacità del Roomba Combo 10 Max vanno ben oltre la semplice pulizia domestica, perché è un robot pieno di funzionalità avanzate. (smartworld.it)