Feedpress.me - Nuove date per la 34° giornata di Serie A: Inter di domenica, Lazio lunedì

È arrivata la decisione della LegaA sui rinvii delle gare del 26 aprile. Nessuna deroga per l', che non giocherà sabato, nel rispetto delle esequie del Pontefice; i nerazzurri scenderanno in campo27 aprile, così come Como e Genoa.-Parma è stata invece riprogrammata in data 28 aprile. Di seguito il comunicato della LegaA sui rinvii. "Dando seguito all’invito.