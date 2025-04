Nucleare tra Iran e Usa spiragli di intesa Tajani conferma l’ottimismo di Trump Forse ci siamo

Iran e Stati Uniti, la parola "ottimismo" non trova posto neppure tra le righe. E invece sabato scorso, a Roma, è accaduto qualcosa che ha ribaltato il tavolo: non ci sono stati insulti, né anatemi, né l'eco dei tamburi di guerra. Ma scambi, sorrisi misurati, formule sospese. E ora persino Donald Trump si dice soddisfatto: «Abbiamo avuto incontri davvero ottimi con l'Iran. Il prossimo passo è che abbiamo bisogno di un po' di tempo». Parole pronunciate alla Casa Bianca durante l'Easter Egg Roll senza minacce stavolta, segno che, davvero, qualcosa si è mosso."L'Iran è pronto a raggiungere un accordo"Da Teheran, il presidente Masoud Pezeshkian mette i puntini sulle "i": «L'Iran è pronto a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti solo entro un quadro preciso e tutelando gli interessi nazionali.

