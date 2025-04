Nubi in arrivo su Bari la Protezione Civile Domani torna il rischio pioggia

torna il maltempo su Bari. Dopo il weekend pasquale accompagnato da sole e temperature miti, mercoledì 23 aprile dovrebbero riaffacciarsi le Nubi sul capoluogo pugliese. Il nuovo bollettino della Protezione Civile, infatti, annuncia l'allerta meteo (classificata gialla) su tutto il territorio. Baritoday.it - Nubi in arrivo su Bari, la Protezione Civile: "Domani torna il rischio pioggia" Leggi su Baritoday.it il maltempo su. Dopo il weekend pasquale accompagnato da sole e temperature miti, mercoledì 23 aprile dovrebbero riaffacciarsi lesul capoluogo pugliese. Il nuovo bollettino della, infatti, annuncia l'allerta meteo (classificata gialla) su tutto il territorio.

