Nord Stream, si o no? Di cosa si discute a poche ore dal vertice di Londra sull'Ucraina

Donald Trump ha espresso la speranza che Russia e Ucraina raggiungano un accordo questa settimana, dopo aver minacciato di “rinunciare” a ulteriori negoziati di pace se non si faranno progressi. Vladimir Putin, per la prima volta in assoluto, si è detto disponibile a colloqui bilaterali con Volodymyr Zelensky, ma senza rinunciare ad un altro raid. Nel mezzo il tema energetico legato al gasdotto2, che resta mediaticamente defilato ma oggettivamente di primaria rilevanza per accompagnare il tavolo diplomatico. Questo lo schema che precede il meetingin programma mercoledì a, alla presenza di Usa e dei paesi Ue.Il Cremlino bluffa?Nonostante il cessate il fuoco sembri ancora un’utopia, Putin ha suggerito colloqui di pace diretti con l’Ucraina. Se si tratti di una apertura o di una mossa pre-dinon ci vorrà molto a scoprirlo, anche se dal Cremlino (che riceverà Witkoff a breve) precisano le posizioni.