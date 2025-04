Non solo la Guardia costiera l’Italia addestra pure i piloti dell’aviazione libica

l’Italia fa scuola anche in cielo. piloti di guerra. Cacciabombardieri. Un’istruzione di eccellenza per rinnovare l’aeronautica militare libica, quella stessa forza armata coinvolta – ancora oggi – nelle violazioni dei diritti umani contro migranti e civili. Lo racconta, con dovizia di particolari, Antonio Mazzeo su Pagine Esteri.Il 25 marzo, a Roma, l’ennesima stretta di mano: il generale Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare italiana, e il generale Amhamed Gojel, capo della Libyan Air Force, hanno firmato un accordo per addestrare i “top gun” libici. Un’intesa triennale, la prima nel settore aeronautico, che porta i piloti di Tripoli nelle scuole di volo italiane: il 70° Stormo di Latina per le prime fasi e il 61° Stormo di Galatina, in provincia di Lecce, per il salto di qualità. Lanotiziagiornale.it - Non solo la Guardia costiera, l’Italia addestra pure i piloti dell’aviazione libica Leggi su Lanotiziagiornale.it Adesso li addestriamo anche a volare. Non bastava il mare, dove abbiamo consegnato motovedette e insegnato ai libici come fermare le persone migranti e ributtarle nei lager. Orafa scuola anche in cielo.di guerra. Cacciabombardieri. Un’istruzione di eccellenza per rinnovare l’aeronautica militare, quella stessa forza armata coinvolta – ancora oggi – nelle violazioni dei diritti umani contro migranti e civili. Lo racconta, con dovizia di particolari, Antonio Mazzeo su Pagine Esteri.Il 25 marzo, a Roma, l’ennesima stretta di mano: il generale Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare italiana, e il generale Amhamed Gojel, capo della Libyan Air Force, hanno firmato un accordo perre i “top gun” libici. Un’intesa triennale, la prima nel settore aeronautico, che porta idi Tripoli nelle scuole di volo italiane: il 70° Stormo di Latina per le prime fasi e il 61° Stormo di Galatina, in provincia di Lecce, per il salto di qualità.

