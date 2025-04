It.insideover.com - No al trasferimento dei migranti: nuovo braccio di ferro tra Trump e giudici

La Corte Suprema degli Stati Uniti si è messa di traverso all’attuazione delle politiche migratorie del presidentetramite una decisione che potrebbe essere il principio di uno scontro istituzionale. Nella giornata di sabato 19 aprile, il massimo organo giudiziario ha emesso un’ordinanza che blocca l’espulsione di cittadini venezuelani detenuti in Texas che, secondo l’amministrazione statunitense, apparterrebbero a un’organizzazione criminale latinoamericana. Ihanno diramato una nota in cui si legge: “ll Governo è invitato a non procedere all’espulsione di alcun membro del gruppo di detenuti, fino a nuova disposizione della Corte”. Non è la prima volta che la macchina della giustizia si mette in moto per ostacolare l’azione dicontro gli irregolari, sebbene finora abbia prodotto scarsi successi.