Rompipallone.it - Niente Arsenal: Gyokeres in Serie A, è il colpo Scudetto

Lo svedese a sorpresa potrebbe sbarcare nel nostro campionato. L’opzione ‘Gunners’ sembra essere definitivamente sfumata. Le ultimeL’avventura diallo Sporting sembra essere ormai ai titoli di coda. Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dal Portogallo, lo svedese avrebbe trovato l’accordo con il club per una cessione nel prossimo calciomercato. Un addio che sarà inferiore rispetto alla cifra ipotizzata in un primo momento. Nel passato i lusitani avevano chiesto 100 milioni di euro. Ora la separazione dovrebbe avvenire intorno ai 50/60 milioni.Una cifra che porta le squadre italiane pienamente in corsa e dalla Spagna arriva una notizia positiva per i club diA. Secondo quanto riferito da todofichajes.net, l’sembra essere andata con forza su Sesko e questo potrebbe consentire di vederenel nostro campionato durante il prossimo calciomercato.