Quifinanza.it - Niente acconto Irpef per dipendenti e pensionati, assegni più ricchi

Leggi su Quifinanza.it

Nessunnel 2025 per i lavoratorie isenza redditi aggiuntivi. È questa la novità principale contenuta nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, che interviene per chiarire le regole sulla determinazione dell’imposta sui redditi a seguito della riforma fiscale.Il provvedimento, presentato dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo, ha lo scopo di correggere il disallineamento normativo creatosi tra il decreto legislativo attuativo della delega fiscale (2023), che prevedeva la riduzione temporanea delle aliquoteda 4 a 3 per il solo 2024, e la Legge di Bilancio 2025, che ha invece reso strutturale questa riduzione.Cosa cambia nella busta pagaCosì ha specificato il viceministro Leo tramite una nota:L’obiettivo è sempre quello di tutelare i contribuenti e garantire una corretta applicazione della riforma fiscale.