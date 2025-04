Nicolas Lucifora ucciso a 17 anni il killer 22enne confessa L ho fatto per gelosia

ucciso per gelosia. Il ventiduenne, fermato dalla procura di Siracusa con l'accusa di omicidio volontario, ha confessato alla procuratrice Sabrina Gambino di aver ucciso Nicolas Lucifora, il 17enne morto dopo essere stato accoltellato sabato sera a Francofonte, in provincia di.

