Neres potrebbe aver finito la stagione lesione distrattiva del muscolo soleo

muscolo soleo si è nuovamente abbattuta sul Napoli e su David Neres, che aveva già saltato la trasferta di Monza per un risentimento muscolare.

Neres potrebbe aver finito la stagione: lesione distrattiva del muscolo soleo

Il bollettino medico del Napoli sul brasiliano afferma:

David Neres si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Il grado della lesione non è ancora stato reso noto. Neres potrebbe dunque rientrare in campo entro pochi giorni, o aver terminato qui la stagione.

Conte era arrabbiato per l'infortunio del brasiliano

La Gazzetta dello Sport è in linea con Repubblica: Antonio Conte si è sfogato in conferenza stampa perché aveva appena saputo dell'infortunio di Neres.

