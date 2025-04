Internews24.com - Neres Napoli, guaio per Conte: l’esterno si ferma per infortunio

offensivo si, problemi per l’attaccante di, problemi perche si ritrova al rush finale nella corsa scudetto senzaoffensivo. Nuovo stop in casa, con un altromuscolare che si aggiunge alla lunga lista dei campani. Antoniodovrà fare a meno per alcune settimane a Davidbrasiliano aveva accusato un fastidio al soleo durante la rifinitura di venerdì scorso, alla vigilia della trasferta in Brianza contro il Monza.Al momento non è possibile stabilire con precisione i tempi di recupero, che saranno determinati dall’evoluzione del quadro clinico e dalla gravità della lesione. Tuttavia, si stima cheresterà fuori almeno 2-3 settimane. Un’assenza pesante per il, proprio in un momento decisivo della stagione, vista anche la lotta con l‘Inter.