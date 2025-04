Anteprima24.it - Neres ko, il Napoli perde un’altra pedina: c’è lesione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoBrutte notizie per il: Davidsi è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato unadistrattiva del soleo della gamba sinistra.Il calciatore azzurro ha già cominciato l’iter riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico del club. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni, ma è certo chedovrà restare ai box per un po’. Un’assenza pesante per Antonio Conte in vista dei prossimi impegni stagionali. L'articoloko, il: c’èproviene da Anteprima24.it.