Monzatoday.it - Nel Parco di Monza il raduno Cosplay

Leggi su Monzatoday.it

Trasformarsi nel proprio idolo o personaggio del cuore, in un contesto divertentissimo con musica, intrattenimenti, ottimo cibo e fiumi di birra.L'appuntamento è per domenica 27 aprile aldi, nel contesto dello Street Food Festival, il Pic-nic d'Italia. Anche quest’anno non.