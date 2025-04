Unlimitednews.it - Nasce il parco nazionale del Matese, la firma di Pichetto Fratin sul decreto

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto, hato ilche individua la perimetrazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia deldel. La nuova area protetta si estende tra Campania e Molise per 87.897,7 ettari e diventa ufficialmente il 25°italiano.Il provvedimento, in ottemperanza alla pronuncia del TAR del Lazio dell’ottobre 2024, è il frutto del lavoro e della concertazione che ha coinvolto, oltre il MASE, l’Ispra e numerosi enti territoriali interessati: 52 amministrazioni comunali, quattro province e due Regioni.Viene così ampliato il vecchioRegionale, entrato in funzione solamente nel 2002, a causa della mancata approvazione delle norme attuative della legge regionale, e che si estendeva su una superficie di oltre 33 mila ettari.