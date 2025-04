Nasce CSAI il primo Centro Sperimentale di Arti Interattive in Italia con percorsi universitari su tecnologia cultura e nuovi media

Nasce oggi il Centro Sperimentale di Arti Interattive (CSAI) con l'obiettivo di diventare il polo di riferimento d'eccellenza per la formazione, la ricerca e lo sviluppo nel mondo dinamico delle opere Interattive, con un focus specifico sull'industria del videogioco. Per l'Italia, Il Centro Sperimentale rappresenta l'unica realtà a offrire corsi di laurea all'avanguardia – pensati per formare i professionisti del domani nel settore tecnologico e videoludico – e corsi di Alta Formazione. Questa realtà pionieristica è stata ideata e fondata da figure di spicco che hanno fatto la storia dei videogiochi in Italia e non solo, portando con sé un bagaglio di esperienza e visione senza precedenti. Il Centro Sperimentale Nasce dalla convinzione che il videogioco e le Arti Interattive rappresentino potenti motori di cambiamento e progresso nonché una possibilità di lavoro concreta per i giovani.

