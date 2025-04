Napoli più veloce di qualsiasi club in Serie A a coprire il terreno di gioco 273 km in 90 minuti

Ilnapolista.it - Napoli più veloce di qualsiasi club in Serie A a coprire il terreno di gioco: 2,73 km in 90 minuti

Leggi su Ilnapolista.it

Secondo i dati racconti dal Pff Fc che pubblica analisi e statistiche delle diverse squadre, è stata fatta una ricerca per sle squadre che coprono maggiormente ildipiùmente nei top 5 campionati europei. E ilè risultato l’unicodiA nella top 10, precisamente all’ottavo posto.Ilè la squadra amaggiormente ildicon più velocitàGli azzurri coprono in media 2,73 chilometri in 90. Espn scrive:Si era pronti ad attribuire questo valore per l’arrivo di Antonio Conte come allenatore, ma mentre ilsta correndo più che in passato, ha primeggiato inA sia durante il disastro della scorsa stagione, sia nella vittoria dello scudetto della stagione precedente.Sul podio duedi Premier League, Tottenham (2,98 chilometri ) e Bournemouth (2.