Napoli lesione al soleo per Neres iniziato l’iter riabilitativo

Napoli, lesione al soleo per Neres: iniziato l’iter riabilitativo">Non arrivano buone notizie per Antonio Conte sul fronte infortuni: gli esami strumentali a cui si è sottoposto David Neres hanno confermato le sensazioni post-Monza. Come comunicato ufficialmente dalla SSC Napoli, il brasiliano ha riportato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra.Il fastidio si era manifestato durante la rifinitura di venerdì, alla vigilia della trasferta brianzola, e aveva tenuto il calciatore fuori dai convocati. Oggi è arrivata la diagnosi che conferma uno stop non breve: «David Neres si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo». Napolipiu.com - Napoli, lesione al soleo per Neres: iniziato l’iter riabilitativo Leggi su Napolipiu.com alper">Non arrivano buone notizie per Antonio Conte sul fronte infortuni: gli esami strumentali a cui si è sottoposto Davidhanno confermato le sensazioni post-Monza. Come comunicato ufficialmente dalla SSC, il brasiliano ha riportato unadistrattiva deldella gamba sinistra.Il fastidio si era manifestato durante la rifinitura di venerdì, alla vigilia della trasferta brianzola, e aveva tenuto il calciatore fuori dai convocati. Oggi è arrivata la diagnosi che conferma uno stop non breve: «Davidsi è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato unadistrattiva deldella gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già».

