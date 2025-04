Napoli altro pino abbattuto in viale Raffaello riparte la protesta

viale Raffaello sono quattro gli alberi abbattuti, nell’arco di 18 mesi. L’ultimo ieri, giorno di Pasquetta. Erano su un terreno privato, un terrapieno sottostante l’ultimo tratto della strada del Vomero. Ma fin dai primi tagli, è scattata la mobilitazione di residenti e ambientalisti.Dopo le proteste dell’anno scorso, oggi un’altra richiesta di chiarimenti è stata inviata all’Area Verde del Comune di Napoli. L’iniziativa è della Rete Sociale Nobox – Diritto alla Città, da tempo sulle barricate. Il Pinus Pinea appena abbattuto sarebbe “un albero presumibilmente di 80 anni”, sostiene nella mail il portavoce della rete, Aldo Pappalepore.Alla dirigente dell’Area Verde, Teresa Bastia, si ricorda che “l’abbattimento di alberi di quella portata e storicità – anche se insistono su una proprietà privata – sarebbe possibile solo nei 6 casi che lei ben conosce“. Anteprima24.it - Napoli, altro pino abbattuto in viale Raffaello: riparte la protesta Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiInsono quattro gli alberi abbattuti, nell’arco di 18 mesi. L’ultimo ieri, giorno di Pasquetta. Erano su un terreno privato, un terrapieno sottostante l’ultimo tratto della strada del Vomero. Ma fin dai primi tagli, è scattata la mobilitazione di residenti e ambientalisti.Dopo le proteste dell’anno scorso, oggi un’altra richiesta di chiarimenti è stata inviata all’Area Verde del Comune di. L’iniziativa è della Rete Sociale Nobox – Diritto alla Città, da tempo sulle barricate. Il Pinus Pinea appenasarebbe “un albero presumibilmente di 80 anni”, sostiene nella mail il portavoce della rete, Aldo Pappalepore.Alla dirigente dell’Area Verde, Teresa Bastia, si ricorda che “l’abbattimento di alberi di quella portata e storicità – anche se insistono su una proprietà privata – sarebbe possibile solo nei 6 casi che lei ben conosce“.

Potrebbe interessarti anche:

Notizie raccolte sul web: Napoli, altro pino abbattuto in viale Raffaello: riparte la protesta; Vomero, abbattuto un altro pino storico in viale Raffaello: la rabbia dei comitati; Napoli, abbattuto pino di 80 anni a Viale Raffaello nel giorno di Pasquetta - - Quotidiano di; Commemorazione per il pino tagliato; Maurizio de Giovanni: «A Napoli si abbattono gli alberi di pino ma si dà spazio ai tavoli della movida. Questa non è una città verde».

Vomero, abbattuto un altro pino storico in viale Raffaello: la rabbia dei comitati - Abbattuto un altro pino storico a viale Raffaello al Vomero. I comitati: "Bisogna salvaguardare il verde cittadino" ... (fanpage.it)

Napoli, abbattuto pino di 80 anni a Viale Raffaello nel giorno di Pasquetta - Nel giorno di Pasquetta, a Napoli, nel quartiere Vomero, è stato abbattuto un pino (Pinus pinea) di almeno 80 anni in viale Raffaello. Un intervento che ha ... (napolivillage.com)

Marracash su Napoli: “Ha un’identità che non si abbatte mai" - In vista del concerto allo Stadio Maradona, il rapper racconta il suo rapporto con Napoli: 20 anni di rispetto e musica condivisa ... (105.net)