Musk si prepara a lasciare la Casa Bianca: stanco degli attacchi "sgradevoli e immorali della sinistra"

Elonsiil governo federaleStati Uniti. La notizia, anticipata venti giorni fa dal sito americano Politico e smentita come ‘spazzatura’ dalla, è riportata dal Washington Post. Il quotidiano Usa precisa che la data ufficiale delle dimissioni non è ancora stata comunicata ma che il ruolo del proprietario di X all’interno dell’apparato statale dovrebbe scadere entro la fine di maggio.pronto ail governoUsaL’addio, che non nasconde problemi con il presidente Donald Trump, sarebbe motivato dalla stanchezza del patron di Tesla e braccio destro del tycoon, di dover affrontare l’assediopolitica. Fonti vicine al fondatore di Tesla riferiscono che la decisione è dovuta al malcontento del magnate nei confronti di quelli che definisce” provenienti da ambienti progressisti.