Musica esce il 25 aprile Tromba il nuovo brano di Roy Paci e Lorenzo Vizzini Il 29 luglio live a Napoli

esce il 25 aprile Tromba (Etnagigante in licenza Altafonte), il nuovo singolo di Roy Paci firmato con Lorenzo Vizzini, un’appassionata dedica a Sofia, la sua Tromba di sempre, ma anche un testo ironico, sarcastico e critico al tempo stesso, che esce in una data particolarmente densa di significato e molto cara all’artista. “Mi è venuto naturale scrivere un brano dedicato alla mia Tromba Sofia, il mio tramite con il mondo da quarant’anni a questa parte, il megafono Musicale squillante ea volte prepotente attraverso il quale ho sempre denunciato cose per me importanti, un suono che spesso è stato più efficace di mille parole. Accompagnato, quasi celato, da una Musica dirompente e un ritmo avvolgente, questo è un testo di denuncia che racchiude tante metafore. Affiancato dal suono del mio strumento, faccio riferimento a tutte le declinazioni possibili di Tromba, andando dal clima ai politici, ai legami tra le persone in un susseguirsi di immagini e parole che non lascia fiato”. Leggi su Ildenaro.it il 25(Etnagigante in licenza Altafonte), ilsingolo di Royfirmato con, un’appassionata dedica a Sofia, la suadi sempre, ma anche un testo ironico, sarcastico e critico al tempo stesso, chein una data particolarmente densa di significato e molto cara all’artista. “Mi è venuto naturale scrivere undedicato alla miaSofia, il mio tramite con il mondo da quarant’anni a questa parte, il megafonole squillante ea volte prepotente attraverso il quale ho sempre denunciato cose per me importanti, un suono che spesso è stato più efficace di mille parole. Accompagnato, quasi celato, da unadirompente e un ritmo avvolgente, questo è un testo di denuncia che racchiude tante metafore. Affiancato dal suono del mio strumento, faccio riferimento a tutte le declinazioni possibili di, andando dal clima ai politici, ai legami tra le persone in un susseguirsi di immagini e parole che non lascia fiato”.

