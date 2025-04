Muro attorno al palazzo ex Telecom e finestre sigillate partito intervento

Muro di legno attorno alla parte dell'edificio ex Telecom, in via Meucci, dove una donna di 32 anni è stata sequestrata e seviziata prima di Pasqua. Tutto intorno, sul lato che guarda le ex Poste centrali di Mestre, finestre completamente murate, almeno a piano terra. Coperti di mattoni saranno.

