Muore nel sonno per un malore improvviso a soli 44 anni Parenti in lacrime Tradito dal suo buon cuore

anni nella giornata di martedì (22 aprile) per un improvviso malore. Enzo amava sorridere, stare in compagnia, fotografare, cantare. Cesenatoday.it - Muore nel sonno per un malore improvviso a soli 44 anni. Parenti in lacrime: "Tradito dal suo buon cuore" Leggi su Cesenatoday.it Comunità di Savignano sotto choc per l’improvvisa scomparsa di Enzo Zagarese, ex albergatore a Bellaria e ora dipendente dell'azienda Mc Slide di Rimini, morto a 44nella giornata di martedì (22 aprile) per un. Enzo amava sorridere, stare in compagnia, fotografare, cantare.

Potrebbe interessarti anche:

Notizie raccolte sul web: Muore nel sonno per un malore improvviso a soli 44 anni. Parenti in lacrime: Tradito dal suo buon cuore; Muore a 52 anni nel sonno, infermiere colpito da un malore; Malore nel sonno, muore a 57 anni. Massimo Soragni; Malore nel sonno, muore a soli 24 anni; Ha un po' di febbre, va a dormire e non si sveglia più.

Mirco Modolo muore a 51 anni per un malore nel sonno il giorno di Pasqua: a trovarlo la sorella che lo aspettava per il pranzo - VAZZOLA - Era atteso dalla sorella Monia per il pranzo di Pasqua. Mirco Modolo era puntualissimo e, non vedendolo arrivare, la sorella ha cominciato a chiamarlo al telefono ma il fratello ... (ilgazzettino.it)

Muore a 52 anni nel sonno, infermiere colpito da un malore - Commosso il ricordo dei colleghi: "Era l'emblema dei professionisti tanto attenti e scrupolosi, quando entusiasti, dinamici e generosi" ... (padovaoggi.it)

Il malore nel sonno e il corpo scoperto dalla madre. Morto a 16 anni, disposta l’autopsia - La vittima studiava all’istituto Meucci di Firenze, la tragedia a Barberino. L’incarico sarà affidato nelle prossime ore per fare chiarezza sul decesso . (lanazione.it)