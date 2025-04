Morte Papa Francesco la presidente Proietti proclama il lutto regionale In segno di cordoglio e vicinanza

presidente della Regione Umbria Proietti ha proclamato, in segno di cordoglio e vicinanza, il lutto su tutto il territorio regionale. In tutte le sedi istituzionali, sia centrali che periferiche, oltre che presso gli Enti strumentali regionali, sono esposte le bandiere a mezz’asta. La. Ternitoday.it - Morte Papa Francesco, la presidente Proietti proclama il lutto regionale: “In segno di cordoglio e vicinanza” Leggi su Ternitoday.it Ladella Regione Umbriahato, indi, ilsu tutto il territorio. In tutte le sedi istituzionali, sia centrali che periferiche, oltre che presso gli Enti strumentali regionali, sono esposte le bandiere a mezz’asta. La.

Fedriga: «Papa Francesco scomparso dopo Pasqua segno potente per tutti i credenti» - Dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, alla segretari regionale del Pd, Caterina Conti. I messaggi di cordoglio per la morte di papa Francesco sono stati tantissimi. Tutta la politica si. (ilgazzettino.it)

Lutto nazionale: cosa comporta e come funziona, cinque i giorni per la morte di Papa Francesco - Cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, lo ha deciso il governo su invito della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Bandiere a mezz’asta e impegni pubblici ridotti per le ... (msn.com)

La presidente Todde: «Rendiamo omaggio a un uomo che non ha mai smesso di predicare la pace e l’amore» - Cagliar i In segno di cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha disposto che in tutte le sedi istituzionali regionali le bandiere vengano ... (msn.com)