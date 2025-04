Morta a 24 anni Sophie Nyweide l’attrice di ‘Mammoth’ e Noah’

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'attrice statunitenseall'età di 24a Manchester, nel Vermont. La morte di, che dall'età di 10aveva recitato in sette film, è avvenuta il 14 aprile, come ha annunciato la sua famiglia in un necrologio, secondo quanto riportano 'Variety' e 'The Hollywood Reporter'. Tra i ruoli .