Monster Hunter Wilds ha ricevuto il trailer di presentazione del Festival Fiordanza evento con tante novità

Monster Hunter Wilds con il Festival dell'Armonia: Fiordanza, un evento stagionale carico di novità presentato con un nuovo trailer rilasciato da Capcom. Dal 23 aprile al 7 maggio, i cacciatori potranno immergersi in un'atmosfera festiva nel Centro Supremo, l'hub multigiocatore lanciato con il primo aggiornamento gratuito del gioco. Il tema floreale si rifletterà in tutto: dalle decorazioni primaverili agli equipaggiamenti, passando per una serie di attività speciali pensate per arricchire l'esperienza di gioco.Durante il Festival, sarà possibile gustare un pasto stagionale prima di ogni missione e ottenere oggetti esclusivi: due set armatura tematici, equipaggiamenti decorativi per compagni e accampamenti, nuovi gesti e pose. I buoni Megafortuna verranno raddoppiati quotidianamente, mentre le richieste limitate si rinnoveranno ogni giorno, offrendo più occasioni di guadagno.

