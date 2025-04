Movieplayer.it - Mission: Impossible – The Final Reckoning, il cast affronta il freddo glaciale per girare alcune scene

Leggi su Movieplayer.it

Ile la troupe di- Thehanno lavorato in situazioni davvero proibitive perd'azione, ecco il nuovo video.- TheRekoning, l'ottavo capitolo della saga di Ethan Hunt, verrà presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes il 14 maggio prima di arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Nell'attesa è stato ora condiviso un video in cui si mostra ile la troupe durante le riprese che si sono svolte a Svalbard, Norvegia. Il nuovo video dietro le quinte La breve featurette mostra i protagonisti di- Thementre parlano delle difficoltàte per realizzared'azione. Il lavoro sul set si è svolto in una location .