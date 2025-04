Davidemaggio.it - Mirko Frezza all’Isola dei Famosi 2025

Leggi su Davidemaggio.it

Cinema e riscatto sociale sono i tratti caratterizzanti di un altro concorrente dell’Isola deiche Davide Maggio è in grado di annunciarvi in anteprima: nella prossima edizione del reality di Canale 5 ci sarà anche l’attore.Conosciuto per le sue partecipazioni in serie tv e film,è anche un attivista per il reinserimento dei detenuti ed è pronto ora a mettersi in giocodei.Chi èClasse 1973,è un attore romano noto per il suo difficile passato. Figlio di un pregiudicato, cresciuto nella periferia di Tor Cervara,ha conosciuto il mondo della microcriminalità fin da piccolo. Un mondo tossico che lo ha condotto a scelte sbagliate e infine a dieci anni di carcere. Una realtà da cuiè riuscito ad allontanarsi anche grazie al mondo dello spettacolo, la sua nuova vita.