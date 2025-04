Milo ricorda Franco Battiato con Etna Art Fest No Time No Space

Milo il "Centro Studi di Gravità Permanente", con la direzione artistica di Fiorella Nozzetti, organizza il 16, 17 e 18 maggio, "Etna Art Fest –No Time No Space. La via di Franco Battiato come ponte tra terra e cielo", sostenuto dal Ministero della Cultura Italiana come Progetto Speciale 2025. Cataniatoday.it - Milo ricorda Franco Battiato con "Etna Art Fest - No Time No Space” Leggi su Cataniatoday.it il "Centro Studi di Gravità Permanente", con la direzione artistica di Fiorella Nozzetti, organizza il 16, 17 e 18 maggio, "Art–NoNo. La via dicome ponte tra terra e cielo", sostenuto dal Ministero della Cultura Italiana come Progetto Speciale 2025.

Milo ricorda Franco Battiato con "Etna Art Fest - No Time No Space” - Molti amici e collaboratori hanno risposto con entusiasmo all'invito. Saranno infatti protagonisti della manifestazione alcuni collaboratori storici dell’artista ... (cataniatoday.it)

La voce del padrone, il verbo pop di Franco Battiato - Scomparso il 18 maggio 2021 nella sua residenza di Milo, all’età di 76 anni ... 22/03/2025 - 19:47 - Enzo Bianco ricorda Franco Battiato in occasione del suo 80° compleanno Ciao Franco. (informazione.it)

Auguri Maestro, Catania ricorda gli 80 anni di Franco Battiato: «L’esegesi del Genio» - In occasione dell’80° anniversario della nascita di Franco ... Battiato che ha dato così tanto alla musica e alla cultura non solo italiana ma internazionale – commenta il sindaco di Milo ... (lasicilia.it)