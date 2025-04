Liberoquotidiano.it - Milano, il killer del domestico? Era stato portato in caserma e poi rilasciato

Sarà interrogato domani mattina, mercoledì 23 aprile, dal gip nel carcere di San Vittore Dawda Bandeh, il 28enne gambiano fermato per l'omicidio di Angelito Acob Manansala, ilfilippino di 61 anni ucciso nel giorno di Pasqua in una villa di via Randaccio, nel centro di. Arrivato in Italia appena 14enne nel 2011, Bandeh eraaccolto in una comunità per minori non accompagnati in provincia di Como. E nel Comasco tuttora risultava domiciliato. Un indirizzo fittizio, fornito per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, insieme a un contratto per un impiego da, che non risulta però stesse svolgendo. In realtà il 28enne - come lui stesso ha dichiarato agli agenti che lo hanno bloccato domenica sera - girovaga senza fissa dimora. Nel 2019 un precedente in provincia di Como per guida indi ebbrezza.