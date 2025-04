Serieanews.com - Milan, sarà rivoluzione estiva: in difesa via due big, dalla Liga il primo rinforzo

Ilsi prepara ad una: ilrifondazione, due big subito ceduti,ilacquisto: invia due big,il(Ansa Foto)- SerieAnewsNonuna semplice estate di cambiamenti, quella che si prepara in casa. Ao si respira già aria di, e non solo per le temperature in rialzo. Dopo settimane di voci e smentite, l’addio di Sérgio Conceição sembra ormai cosa fatta. Il tecnico portoghese, arrivato con grandi aspettative, non ha convinto fino in fondo e il club ha deciso di voltare pagina.E adesso parte ufficialmente la corsa al nuovo allenatore, con una short list che fa sognare e discutere: Massimiliano Allegri, Antonio Conte, Roberto De Zerbi e Maurizio Sarri sono i nomi caldi, ognuno con un’identità tattica ben definita e un profilo che potrebbe dare una direzione diversa al progetto rossonero.