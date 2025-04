Micaela e Manuela di Un posto al sole hanno deciso di lasciare Napoli

lasciare Napoli e trasferirsi altrove. Micaela lo dice a Ferri, che va su tutte le furie per il mancato preavviso, ma la ragazza se ne frega. Diverso invece il saluto tra Manuela e i due colleghi Samuel e Nunzio. Che se pure all'inizio non la accolsero benissimo, ora si sono affezionati e la stimano professionalmente. Lei temporeggia un po', ma alla fine si confida con i ragazzi, e confessa le sue motivazioni su questa decisione ormai presa. Ora però tocca dirlo a Gimmy, che ci rimane malissimo. E ovviamente a Nico. che rimane di sasso. Nel frattempo fa rientro nella soap Clara, che era sparita da mesi. Con figli al seguito si presenta a casa di Rosa, annunciando di aver mollato Edoardo. Fuochi e fiamme per stare insieme, latitanza, evasione, separazione dalla famiglia, licenziamento, abbandono di casa, ecc.

