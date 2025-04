Mertens dalla Turchia spunta la notizia super l’indiscrezione fa gioire tutta Napoli

notizia davvero speciale per Dries Mertens e per tutti i tifosi del Napoli, che portano sempre nel cuore l'ex azzurro, autore di pagine importanti della storia del club partenopeo.Sono tanti i giocatori che, anche se sono andati via da molto tempo, sono nel cuore dei tifosi del Napoli. La piazza partenopea è nota per il suo affetto nei confronti dei propri beniamini e sono tanti i personaggi che si sono legati a questo amore, che continua a perdurare. È il caso lampante di Dries Mertens, andato via pochi mesi prima la vittoria del terzo Scudetto del club partenopeo, ponendo le basi per una gioia che resterà per sempre nel cuore dei tifosi azzurri.Non a caso, si parla del leader all time della classifica cannonieri della SSC Napoli, oltre a continui attestati di affetto che valgono ancora oggi un binomio davvero incredibile.

