Mercato Milan conferma o separazione per quel difensore Ecco lo scenario inaspettato Le ultime

Mercato Milan, conferma o separazione per quel difensore inglese? Prende piede uno scenario inaspettato! Le ultimissime Secondo Tuttosport, il Milan sta valutando attentamente il futuro di Kyle Walker in vista della prossima estate. Il difensore inglese, recentemente recuperato e pronto a scendere in campo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, potrebbe essere . Calcionews24.com - Mercato Milan, conferma o separazione per quel difensore? Ecco lo scenario inaspettato! Le ultime Leggi su Calcionews24.com peringlese? Prende piede uno! Le ultimissime Secondo Tuttosport, ilsta valutando attentamente il futuro di Kyle Walker in vista della prossima estate. Ilinglese, recentemente recuperato e pronto a scendere in campo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, potrebbe essere .

