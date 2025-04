Mercato Juventus super offerta per il big bianconero pronti 50 milioni di euro in estate L’indiscrezione

Mercato Juventus, pronti 50 milioni per il big! I dettagli sul possibile futuro del bianconero: cosa filtraLa ricchissima Premier League potrebbe diventare la destinazione più probabile per Dusan Vlahovic. Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur, al serbo starebbe pensando in particolare l’Aston Villa: il club inglese sarebbe interessato all’acquisto dell’attaccante della Juve.I Villans sarebbero pronti ad offrire fino a 50 milioni di euro per il centravanti serbo, una cifra che convincerebbe subito i bianconeri. Staremo a vedere. .com Juventusnews24.com - Mercato Juventus, super offerta per il big bianconero: pronti 50 milioni di euro in estate! L’indiscrezione Leggi su Juventusnews24.com 50per il big! I dettagli sul possibile futuro del: cosa filtraLa ricchissima Premier League potrebbe diventare la destinazione più probabile per Dusan Vlahovic. Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur, al serbo starebbe pensando in particolare l’Aston Villa: il club inglese sarebbe interessato all’acquisto dell’attaccante della Juve.I Villans sarebberoad offrire fino a 50diper il centravanti serbo, una cifra che convincerebbe subito i bianconeri. Staremo a vedere. .com

Potrebbe interessarti anche:

Altre testate riportano aggiornamenti: Mercato Juventus, pronti 50 milioni per il big! I dettagli; Super offerta rifiutata: Osimhen ha scelto la Juve; Manchester City forte su Cambiaso: in arrivo una super offerta per la Juventus già a gennaio; Sancho, Giuntoli prepara il botto finale di un super mercato Juve; Juventus, la strategia per il rinnovo di Yildiz: sì al super agente, per evitare un rischio alla Dybala.

Calciomercato Juventus, pressing su di Giuntoli: può partire subito il calciatore a sorpresa - La Juventus, in estate, è pronta a vivere una vera e propria mini rivoluzione. Dall’esonero di Thiago Motta in avanti, Cristiano Giuntoli, ha messo tutti i calciatori in discussione a causa dei ... (jmania.it)

Mercato Juventus: all in sulla punta della nazionale - Mercato Juventus super attivo, in attesa di ina qualificazione matematica per la prossima edizione della Champions League. (news-sports.it)

Mercato Juve: possibile offerta di City e Chelsea per Yildiz - Le big d'Inghilterra potrebbero quindi bussare alla porta della Juventus e mettere sul piatto cifre attorno ai 70-80 milioni di euro. Il club bianconero vorrebbe trattenere il suo numero dieci e ... (it.blastingnews.com)