Meloni ho saputo che hai una bella figlia… il video choc di un calciatore africano e di un suo amico richiedente asilo

video di deliranti offese e minacce a Meloni e Salvini e persino alla figlia, il tutto girato vicino alla Questura di Macerata.I due giovani africani, residenti in Italia, venerdì sera hanno registrato un filmato diffuso il giorno di Pasqua dove con lo sfondo della volante e della Questura sono stati offesi il mezzo della Polizia, la premier Giorgia Meloni e il ministro Matteo Salvini.Nel video tirati in ballo Salvini, Meloni anche la figliaNella clip, i due si scagliano contro il vice premier Matteo Salvini e la premier Giorgia Meloni, pronunciando frasi offensive. In particolare, uno di loro ha commentato: “Salvini, la vedi questa macchina la vendo a 50 centesimi”, riferendosi a un’auto della polizia, mentre ha aggiunto riguardo alla Meloni: “Noi mangiamo gratis e sc. Secoloditalia.it - “Meloni, ho saputo che hai una bella figlia…”: il video choc di un calciatore africano e di un suo amico richiedente asilo Leggi su Secoloditalia.it Due giovani di origine camerunense, rispettivamente di 27 e 24 anni, sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per vilipendio in concorso dopo aver pubblicato undi deliranti offese e minacce ae Salvini e persino alla figlia, il tutto girato vicino alla Questura di Macerata.I due giovani africani, residenti in Italia, venerdì sera hanno registrato un filmato diffuso il giorno di Pasqua dove con lo sfondo della volante e della Questura sono stati offesi il mezzo della Polizia, la premier Giorgiae il ministro Matteo Salvini.Neltirati in ballo Salvini,anche la figliaNella clip, i due si scagliano contro il vice premier Matteo Salvini e la premier Giorgia, pronunciando frasi offensive. In particolare, uno di loro ha commentato: “Salvini, la vedi questa macchina la vendo a 50 centesimi”, riferendosi a un’auto della polizia, mentre ha aggiunto riguardo alla: “Noi mangiamo gratis e sc.

