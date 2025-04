Bubinoblog - MEDIASET: LE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA IN ESCLUSIVA SU CANALE 5 E ITALIA 1

Leggi su Bubinoblog

Mercoledì 23 e giovedì 24 aprile torna lacon le gare di ritorno delleinsulle reti.Le due sfide saranno visibili inin chiaro su5 e1, oltre che streaming suInfinity e su Sport.it.Mercoledì 23 aprile, su5, in diretta dallo stadio San Siro di Milano dalle ore 21.00 andrà in scena il derby “Inter-Milan”. L’andata è terminata 1-1. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20, sarà visibile in diretta streaming su Sport.it e sulla piattaformaInfinity.Giovedì 24 aprile, su1, in diretta dalle ore 21.00, dallo stadio Dall’Ara di Bologna sarà invece la volta di “Bologna-Empoli”. L’andata è terminata 0-3 per i rossoblù. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20, sarà visibile in diretta streaming su Sport